Son Dakika Haberleri: Wall Street ticari gerilimlerin yeniden artmasıyla ekside
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Wall Street ticari gerilimlerin yeniden artmasıyla ekside

1 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden baş göstermesiyle Wall Street düşüşle açıldı.

Wall Street ticari gerilimlerin yeniden artmasıyla ekside, System.String[]
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden baş göstermesiyle Wall Street düşüşle açıldı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in iki ülke arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için Pekin yönetiminin Hong Kong bütünlüğü ve yasalarına saygı göstermesinin bir şart olduğu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'e Hong Kong protestocularının konuşma özgürlüğünü koruma çağrısı yaptı.
Bunun yanında Danimarka merkezli Danske Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 Nisan ayına kadar beş faiz indirimi beklediğini duyurdu.
Gelişmelerin ardından erken işlemlerde;
Dow Jones yüzde 0.04,
Nasdaq yüzde 0.13,
S&P 500 yüzde 0.16 düştü.
Euro dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1079 dolardan, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.24 düşerek 1.2096 dolardan işlem gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wall Street, Mike Pence, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:52 Kaynak: DHA
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