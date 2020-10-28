Wallace protestoları sırasında Philadelphia'da sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

ABD'nin Philadelphia kentinde siyahi Walter Wallace'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda yağmalama olaylarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde Walter Wallace'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların ikinci gününde şehirde bulunan mağazalar ve dükkanlar eylemciler tarafından yağmalanmaya başlamıştı. Göstericiler ile polis arasında tansiyon yükselirken, yağma sırasında 2'si çocuk 11 kişinin silahlı saldırıya uğradığı, 2 polis memurunun da yaralandığını açıklanmıştı.

Kentte polis şiddeti karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Ulusal Muhafızların ve ek polis ekiplerinin farklı noktalara konuşlandırıldığı kentte sokağa çıkma yasağının bugün (Çarşamba) yerel saatle 21.00'de başlayarak 06.00'ya kadar geçerli olacağı belirtildi.

New York'taki protestolarda 30'a yakın kişi tutuklandı

Philadelphia şehrinde başlayan protestolar ikinci gününde New York'un Brooklyn şehrine sıçramıştı. Protestolarda göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedelerin ardından polis tarafından yapılan açıklamada, 30'a yakın eylemcinin tutuklandığı bildirildi.

(İHA)