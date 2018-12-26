Son Dakika Haberleri: Wallstreet'in tatilden kötü dönmesi bekleniyor

Wallstreet'in tatilden kötü dönmesi bekleniyor

32 dakika önce

ABD piyasalarında tatil sona ererken; analistler, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve Hazine Bakanı Mnuchin'in banka yöneticileri ile likidite yeterliliğini görüşmesinin piyasalara olumsuz etkisinin devam edebileceğini kaydetti.

Wallstreet'in tatilden kötü dönmesi bekleniyor, System.String[]
ABD piyasalarında tatil sona ererken; analistler, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve Hazine Bakanı Mnuchin'in banka yöneticileri ile likidite yeterliliğini görüşmesinin piyasalara olumsuz etkisinin devam edebileceğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:33 

Fed, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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