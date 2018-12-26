Wallstreet'in tatilden kötü dönmesi bekleniyor
32 dakika önce
ABD piyasalarında tatil sona ererken; analistler, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve Hazine Bakanı Mnuchin'in banka yöneticileri ile likidite yeterliliğini görüşmesinin piyasalara olumsuz etkisinin devam edebileceğini kaydetti.
ABD piyasalarında tatil sona ererken; analistler, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve Hazine Bakanı Mnuchin'in banka yöneticileri ile likidite yeterliliğini görüşmesinin piyasalara olumsuz etkisinin devam edebileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:33
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