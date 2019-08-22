Son Dakika Haberleri: Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor
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Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor

31 dakika önce

Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti katlanarak artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatteki ortalama 11 dolar alıyor.

Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti katlanarak artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatte ortalama 11 dolar alıyor.


Haziran 2018'de dünyanın en zengin aileleri sıralamasında zirveye çıkan Walton'ların serveti o günden bu yana 39 milyar dolar artarak 191 milyar dolara ulaştı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30 
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