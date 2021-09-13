Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor

ABD'nin en büyük süpermarket zinciri Walmart, kripto para birimi Litecoin ile ödeme alacağını duyurdu. Walmart'ın Litecoin ile ödeme alacaklarını açıklamasının ardından, kripto para biriminin fiyatı 172 dolardan 230 dolara fırladı.

Dünyanın en büyük perakendecilik şirketlerinden biri olan ABD'li Wallmart, küresel ölçekte müşterilerine kripto paralarla ödeme imkanı sunma niyetinde olduğunu kaydetti. Wallmart, müşterilerine Litecoin ile ödeme imkanı sunacaklarını açıkladı. 1 EKİM'DE BAŞLIYOR Wal-Mart CEO'su Doug McMillon, 1 Ekim'den itibaren online mağazalarda Litecoin ile ödeme imkanı sunulacağını belirtti. Haberin açıklanmasıyla birlikte Litecoin yüzde 26'dan fazla değer kazanarak 230 dolara yükseldi.

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