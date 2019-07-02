Walmart, lojistik alt yapısını iyileştirmek için Çin'e yatırım yapılıyor!

Şirket ayrıca, ülkede 10'dan fazla lojistik merkezi kuracak veya mevcutları yenileyecek.

Bu açıklama, Japonya'nın Osaka kentindeki G20 zirvesinde hafta sonu gerçekleşen Başkan Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında ABD-Çin ticaret anlaşması için umut veren toplantı sonrasında geldi.

Walmart, Çin'deki perakende ağını, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devleri ile tedarikçiler tarafından çevrim içi ve mağaza alıverişini birleştirmeyi amaçlayan ülkenin "akıllı perakende" hareketi ile entegre etmeye çalışıyor.

Çin'de geçen yıl Walmart ürün ödemelerinin akıllı telefonlarla gerçekleştiği ilk küçük yüksek teknolojili süper marketini açmıştı. Walmart, Çin'de hipermarket, Sam's Club ve Walmart süpermarket gibi formatlarda ülke genelinde 180'den fazla şehri kapsayan 400 perakende satış birimiyle faaliyet gösteriyor.