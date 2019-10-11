Son Dakika Haberleri: Wang görüşmesi (2)
Son Dakika Güncel Wang görüşmesi (2)

Wang görüşmesi (2)

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.

Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Şentop ve Türk heyeti, konferans kapsamında Türkiye'de bulunan Dongming Wang ve Çin heyeti ile yaklaşık 45 dakika görüştü.

Basına kapalı görüşmenin sonunda Mustafa Şentop ve Dongming Wang, karşılıklı hediye takdiminde bulundu, ardından heyetlerle beraber fotoğraf çektirdi.

Wang görüşmesi (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıkladı! PKK'lı hesaplar canlı yayın ekibini hedef göstermiş PKK'nın "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanı kendi yayınladıkları videoda ortaya çıktı İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 22:57:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wang görüşmesi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]