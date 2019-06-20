Son Dakika Haberleri: Wang Yi: Çin ile Avrupa arasında rekabetten çok işbirliği
Son Dakika Güncel Haber

Wang Yi: Çin ile Avrupa arasında rekabetten çok işbirliği

52 dakika önce

Devlet Konseyi üyeliğini de yürüten Wang Yi dün Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'la bir araya geldi.

Wang Yi: Çin ile Avrupa arasında rekabetten çok işbirliği, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Avrupa'nın rekabetten daha çok işbirliği ilişkisi içerisinde bulunduğunu, anlaşmazlıklardan çok mutabakatlara sahip olduğunu ve birbirine tehdit değil fırsat sunduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi ve burada Wang Yi Çin-Avrupa ilişkisini değerlendirdi.

Wang, küreselleşmenin bir eğilim olduğu 21. yüzyılda her ülkenin çıkarlarının iç içe geçtiğini, Çin ve Avrupa'nın da benzer durumda olduğunu belirtti.

Çin'in Avrupa'ya büyük önem verdiğini söyleyen Wang Yi, Avrupa'nın bütünleşme sürecini ve uluslararası işlerde daha büyük rol oynamasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü ve güçlenmesini desteklediklerini dile getirdi.

Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'la yaptığı görüşmede, Hollanda'nın Çin'le ilişkileri geliştirmede Avrupa ülkelerine örnek olduğunu ve Çin'in de Hollanda'yla ilişkilerinde daha büyük ilerleme kaydetmeyi temenni ettiğini kaydetti.

Blok, Çin'le açık ve serbest ticaret sistemini korumaya ve Çin dahil yabancı ülkelerin işletmelerine adil rekabet ortamı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:42 Kaynak: Bültenler
Hollanda, Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı Milan'dan şaşırtan UEFA hamlesi: Bizi men edin Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wang Yi: Çin ile Avrupa arasında rekabetten çok işbirliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]