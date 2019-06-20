Wang Yi: Çin ile Avrupa arasında rekabetten çok işbirliği

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Avrupa'nın rekabetten daha çok işbirliği ilişkisi içerisinde bulunduğunu, anlaşmazlıklardan çok mutabakatlara sahip olduğunu ve birbirine tehdit değil fırsat sunduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi ve burada Wang Yi Çin-Avrupa ilişkisini değerlendirdi.

Wang, küreselleşmenin bir eğilim olduğu 21. yüzyılda her ülkenin çıkarlarının iç içe geçtiğini, Çin ve Avrupa'nın da benzer durumda olduğunu belirtti.

Çin'in Avrupa'ya büyük önem verdiğini söyleyen Wang Yi, Avrupa'nın bütünleşme sürecini ve uluslararası işlerde daha büyük rol oynamasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü ve güçlenmesini desteklediklerini dile getirdi.

Wang Yi, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'la yaptığı görüşmede, Hollanda'nın Çin'le ilişkileri geliştirmede Avrupa ülkelerine örnek olduğunu ve Çin'in de Hollanda'yla ilişkilerinde daha büyük ilerleme kaydetmeyi temenni ettiğini kaydetti.

Blok, Çin'le açık ve serbest ticaret sistemini korumaya ve Çin dahil yabancı ülkelerin işletmelerine adil rekabet ortamı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.