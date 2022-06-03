Wang Yi: Çin'in Solomon Adaları'yla Yaptığı İşbirliği Uluslararası Hukuka Uygun

PORT MORESBY, 3 Haziran (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in Solomon Adaları'yla yaptığı güvenlik işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. Papua Yeni Gine Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Soroi Eoe ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Wang, Solomon Adaları'nın ihtiyaçları doğrultusunda diğer ülkelerle ikili anlaşmalar yapma hakkına sahip, bağımsız bir egemen devlet olduğunu ifade etti.

Wang, "Bu, uluslararası hukuka ve devletlerarası ilişkilerin normlarına tamamen uygun" dedi. Wang, bugün 21. yüzyılda hala Solomon Adaları'nın içişlerine müdahale etme ve ülkeye şartları dikte etme girişiminde bulunmanın egemen bir devlete saygısızlık olacağını kaydetti. Çin ve Solomon Adaları arasındaki ikili güvenlik çerçevesi anlaşması, Solomon Adaları'nın talebi ile ihtiyacı ışığında ve eşitler ilişkisi zemininde müzakereler aracılığıyla oluşturuldu. "Anlaşma Solomon Adaları'nın sosyal istikrarı sürdürmesine yardımcı olmayı hedefliyor" diyen Wang, Çin'in kimseyi bir şeye zorlamadığının altını çizdi ancak ne zaman bir dost ve ortak ihtiyaç duyarsa Çin'in yardım elini uzatmaya her zaman hazır olduğunu belirtti. Bazı yayın kuruluşlarının Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle imzalamaya niyetlendiği bölgesel güvenlik anlaşmasıyla ilgili yaygara kopardığını ve bunun basitçe yalan haber olduğunu kaydeden Wang, "Çin, Güney Pasifik bölgesine asker yerleştirmek ya da askeri üsler kurmak için değil, yollar ile köprüler inşa etmek ve insanların yaşamlarını geliştirmek için geldi" ifadelerini kullandı. Wang, "Çin, herhangi bir bölgesel güvenlik anlaşması imzalamak değil bölgesel işbirliği konusunda ortak aklı genişletmek için Pasifik ada ülkeleriyle birlikte çalışmak niyetinde" dedi.