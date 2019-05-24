Son Dakika Haberleri: WannaCry’ı unutmayalım!

WannaCry’ı unutmayalım!

4 saat önce

İki yıl önce 2017'nin Mayıs ayında 150 ülkedeki 200 bin bilgisayarı etkileyen tarihin en büyük küresel fidye saldırısı meydana geldi.

WannaCry’ı unutmayalım!, System.String[]
İki yıl önce 2017'nin Mayıs ayında 150 ülkedeki 200 bin bilgisayarı etkileyen tarihin en büyük küresel fidye saldırısı meydana geldi. ESET, çeşitli ülkelerdeki kamu, endüstri ve sağlık sistemlerini etkileyen WannaCry saldırısını hatırlatırken, şimdi nerede olduğumuzu mercek altına aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:58 
Ekonomi
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