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Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut - Son Dakika

Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut

30.06.2021 21:22
Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut, System.String[]

Oynaması tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğe de sahip olan nişancı oyunu Warface, ilk olarak 2012'de piyasaya sürüldükten sonra artık Epic Games Store'da mevcut. İlk bir ay içerisinde oyunu Epic Games Store üzerinden indiren oyuncular kalıcı olarak ücretsiz bir öge setine sahip olacak.

Oynaması tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğe de sahip olan nişancı oyunu Warface, ilk olarak 2012'de piyasaya sürüldükten sonra artık 'da mevcut. İlk bir ay içerisinde oyunu Epic Games Store üzerinden indiren oyuncular kalıcı olarak ücretsiz bir öge setine sahip olacak.

1999 yılında üç Türk kardeş tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan video oyun stüdyosu Crytek tarafından geliştirilen Warface, dünya çapında kendine büyük bir kitle edinmeyi başardı. Tamamen oynaması ücretsiz bir modele dayanan oyunun içerisinde mikro ödeme sistemi mevcut.

  • Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut
    Warface

Birçok çok oyunculu FPS oyunundan farklı olarak, Warface sadece PvP değil, aynı zamanda bir oyuncu ekibinin yapay zeka kontrollü rakiplerle savaşabileceği PvE modları da sunuyor. PvP modları ölüm maçı, bomba yerleştirme gibi alışkın olduğumuz oyun sistemlerine sahip. PvE kısmı ise, artan zorlukta bir dizi görev sunan oyunun ilginç bir yönü. Oldukça eğlenceli olan bu mod içerisinde düşmanlarla dolu bir şehri geçerecek bölüm sonu düşmanına ulaşıp onu alt ettikten sonra özel ödüller kazanıyoruz.

Warface ayrıca, düşman birliklerinin dalgalarıyla savaşmaya dayalı bir mod olan Özel Operasyonlara da sahip. Başlangıçta bu türden sadece bir görev vardı ancak her geçen gün geliştiriciler oyuna devasa güncellemeler getirerek yeni harita ve görevler ile oyunun içeriğini genişletti.

  • Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut
    Blackwood Güncellemesi

Oyuna en son gelen ile birlikte oyuna şimdiye kadar ki en büyük senaryo modu eklendi. Üç benzersiz boss, yeni zorluk seviyeleri ve Blackwood Base için yeni bir harita oyuna eklendi.

Oyun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz sizler için yazdığımız inceleme yazısına ulaşabilirsiniz.

Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Warface Artık Epic Games Store'da Mevcut - Son Dakika


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