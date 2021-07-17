Warhammer 40,000: Darktide çıkış tarihi ertelendi! - Son Dakika
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Warhammer 40,000: Darktide çıkış tarihi ertelendi!

17.07.2021 10:33
Warhammer 40,000: Darktide çıkış tarihi ertelendi!

Geliştirici Fatshark, aksiyon macera oyunu Warhammer 40,000: Darktide'ın çıkışını ileri bir tarihe aldı. Daha önce 2021 yılı içerisinde çıkması planlanan oyun 2022 baharına ertelendi. Warhammer 40,000: Darktide tanıtım fragmanı!

Fatshark ve Ubisoft gibi birçok oyun geliştirme stüdyosu pandemi nedeniyle geliştirme sürecindeki yapımlar üzerinde gerekli çalışmaları yapamıyor. Bu sebeple oyunların çıkış tarihleri ileri bir zaman dilimine ertelenmeye başladı.

Warhammer 40,000: Darktide geliştiricisi Fatshark'ın erteleme konusunda yaptığı açıklama şu şekilde:

"Warhammer 40,000: Darktide'ın çıkış tarihini 2022 baharına almak bizim için zor bir karardı.

Mümkün olan en iyi oyunu sunma sorumluluğumuzdan dolayı daha fazla zamana ihtiyacımız var. Pandemi sürecinde oyun geliştirmenin bir meydan okumadan ibaret olduğu herkes tarafından biliniyor ve buna hastalığa karşı da bir bağışıklığımız ne yazık ki yok. Elimizdeki bu fazladan zamanda oyunun kalitesini arttırmayı ve Darktide'ı uzun süre desteklemek adına daha fazla sisteme yatırım yapmak için kullanmayı planlıyoruz."

WARHAMMER 40,000: DARKTIDE TANITIM FRAGMANI

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Warhammer 40000, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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