Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı

26.09.2021 05:14
Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı

Warhammer 40K: Space Marine 10.yılına özel bir güncelleme aldı. Warhammer hayranlarının sevdiği aksiyon oyunu yıllar sonra yeni içeriklere kavuştu.

Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı

Warhammer 40K: Space Marine 10.yılına özel bir güncelleme aldı. Warhammer hayranlarının sevdiği aksiyon oyunu yıllar sonra yeni içeriklere kavuştu.

Space Marine, 40K evrenin video oyun dünyasındaki en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncuların Space Marine adı verilen özel birliklerden birine hayat verdiği yapım, 10 yıl sonra yayımlanan yeni güncellemesiyle beraber oyuna çeşitli içerik paketleri ekledi. 10 yıl sonra yayımlanan 13 adet yeni içerik paketi, oyuna halihazırda sahip olan tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuldu.

Warhammer 40,000 Nedir? – Warhammer 40K'ya Giriş

Yeni güncellemeyle beraber oyuncular Dreadnought adındaki dev savaş makinelerinden biri olarak oynayabilecek. Warhammer 40K evreninde Dreadnought adındaki amansız savaş makineleri içlerinde ölen askerlerin organik bir bileşenini barındırıyor. 40K severlerin favori askeri birimlerinden biri yeni yamayla beraber oyunda kontrol edilebilir hale geliyor.

Diğer yandan farklı tugaylara ayrılan Space Marine birlikleri, kendilerine özgün zırh renkleriyle beraber oyunda yer bulacak. Normalde Ultramarine olarak oynadığımız oyunda dileyen oyuncular Blood Angels, Salamanders, Alpha Legion ya da Legion of the Damned birliklerinin zırhlarını kuşanabilecek. Dolayısıyla oyundaki klasik mavi zırhın yanı sıra birçok alternatif olmuş olacak.

Warhammer 40K: Space Marine Hakkında

Yeni sürümde senaryo odaklı bir yenilik yer almadığını belirtelim. Görsel temelli 10.yıl güncellemesi içinde oyunun orijinal müziklerini, yeni duvar kağıtlarını, konsept tasarım kitabını da barındırıyor. Geçtiğimiz yıllarda Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak sunulan yapım, şu an satın almak isteyen oyuncular için Steam üzerinde 135 TL'lik fiyat etiketine sahip.

En İyi Warhammer 40,000 Oyunları – 40K Evreni

İnsanlığın 41.ışıkyılında galaksiler arası yaptığı korkunç savaşlardan birine odaklanan oyun, uzak bir gelecekte sadece ölüm ve vahşetin olduğu bir evreni resmediyor. Oyuncular Ultramarine birliğinden Titus adındaki bir karaktere can verirken, Orklar ve hain Space Marine askerlerine karşı da mücadele ediyor. Bolter adındaki dev silahlar kullanabildiğimiz oyun, özellikle Warhamer 40K evrenine giriş yapmak için oldukça iyi bir seçim olacaktır.

Geliştirici koltuğunda Relic Entertainment'in oturduğu oyun, üzerinize onlarca düşmanın hücum ettiği epik sahneler de sunuyor. Steam üzerinde Çok Olumlu notuna sahip olan oyun çizgisel aksiyon TPS severler için harika bir seçim diyebiliriz.

The post Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı appeared first on SaveButonu.

YORUMLAR
500
Son dakika! Valerien Ismael: Bazı şeyler için zamana ihtiyaç var Son dakika! Valerien Ismael: Bazı şeyler için zamana ihtiyaç var Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından Giray Bulak: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum' Giray Bulak: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum'

oyunlar, Legion, Nedir, Savaş, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 06:41:55. #1.13#
SON DAKİKA: Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement