Warhammer Age of Sigmar Storm Ground çıkış tarihi netleşti!

Gasket Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Focus Home Interactive üstlendiği sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Fantasy serisi bünyesinde yer alan Warhammer Age Of Sigmar Storm Ground oyununun çıkış tarihi resmi şirket tarafından açıklandı. Warhammer Fantasy tarafından yayınlanan yeni fragman içerisinde oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

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Warhammer Age of Sigmar Storm Ground Çıkış Tarihi

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, oyunu Age of Sigmar'da yer alan karanlık fantezi evrene uyarlanmasıdır. Video oyunu uyarlamasında hızlı tempoya sahip savaşlar yer alıyor. Bu dinamik sıra tabanlı oyun içerisinde özelleştirilebilir güçleriniz ile liderlik edeceğiniz karakterler yer almaktadır. Stormcast, Nighthaunt ve Maggotkin adlarında bulunan ordulardan bir tanesini kullanarak o orduya liderlik edeceksiniz.

Kazandığınız oyunlarda her oyunda yeni birim türlerinde ve ekipmanlarda güçlenme yaşıyorsunuz. Becerisini açtığınız kilitler sayesinde güçlenerek ilerleyin. Ayrıca oyunda çevrimiçi düellolar ile diğer oyunculara meydan okuma da var!

Oyunun çıkış tarihi ise 27 Mayıs 2021 tarihi olarak belirlenmiş durumda.