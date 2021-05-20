Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground cross-play desteği ile geliyor! - Son Dakika

Gasket Games tarafından geliştirilen ve yayıncılığını şirketinin üstleneceği Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, cross-play desteği ile 27 Mayıs'ta çıkış yapacak. Yapılan açıklamaya göre oyun PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için çapraz bağlantı desteği ile gelecek.

, Games Workshop'un popüler 'Age of Sigmar' karanlık fantezi IP'sine dayanan sıra tabanlı aksiyon oyunudur. Ayrıca doğrusal bir şekilde ilerlemeyen, sıkıcı olmayan ve tekrar oynanabilir niteliğe sahiptir. Oyunda Storm Ground'un üç fraksiyonundan birini seçerek kendimizce özelleştirip, savaşa yönlendireceğiz. Hikaye modunda oyuncular yeni kahramanlar,birimler, savaş kıyafetleri, beceriler, silahlar ve daha fazlasını toplayarak ordusunu güçlendirebilecek.

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