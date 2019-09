Warhol'un M1'i ile 40 Yıl Sonra Yeniden

CARMEDYA.COM - BMW Group tarafından düzenlenen BMW Classic Sosyal Medya Yarışması ile genç nesille 40 yıl öncesi buluştu.

Andy Warhol tarafından tasarlanıp sergilenen ve Le Mans'a da katılan BMW Art Car Koleksiyonu'nun dördüncü modeli olan BMW'nin eski süper-sporcusu BMW M1, yarışmanın birincisi ile özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. BMW Group Classic tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen "Shootout 2018" isimli sosyal medya yarışması kapsamında birinci olan isim, BMW Group Classic koleksiyonundan seçeceği otomobil ile fotoğraf çekimi gerçekleştirmeye hak kazandı. Yarışmada, zafere ulaşan Münihli otomobil fotoğrafçısı Stephan Bauer, Warhol'un tasarladığı BMW M1 ile fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.



Eski bir fabrika binasında, lazer ışıkları altında



Projede, BMW otomobillerinin ve motorlarının elde ettiği sayısız motor sporları başarısına ve rekorlara dikkat çekilmesi hedeflendi. Otomobil fotoğrafçısı Stephan Bauer, Köln'de eski bir fabrika binasının arka planda yer aldığı fotoğraflarda parlak renklere sahip M1 ile endüstriyel yapının soğuk gri havası arasında muhteşem bir kontrast yaratarak fotoğraf çekimini tamamladı. Dış mekan çekiminde ise mistik bir atmosfer yaratmak için BMW M1'in üzerinde lazer arama ışıkları kullanıldı.



"Sanat eserlerinden daha başarılı"



Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Andy Warhol'un, "Sanat eserlerinden bile daha başarılı oldu" yorumunu yaptığı BMW M1, 1979 yılında Warhol tarafından adeta yeniden tasarlanmıştı. 1979 yılında davet edildiği BMW Sanat Otomobili Koleksiyonu'nda, fırça darbeleriyle BMW M1 tamamen baştan yaratan Warhol, çalışmasına BMW "Art Car Number Four" adını vermişti. 40 yıl önce otomobilin gövdesini gökkuşağının tüm renklerine boyayan Andy Warhol, çalışması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hızı görsel bir öğe olarak yansıtmaya çalıştım. Bir otomobil gerçekten hızlı ilerlediğinde, tüm çizgiler ve renkler bulanıklaşır" ifadesini kullandı. Ayrıca eserini tamamlamasının çok kısa sürmesi sebebiyle çalışmayı dokümante edecek ekibin gerekli hazırlıkları yapmaya fırsat bulamadığı, çalışmanın beklenenden hızlı bitmesinin de eserin verdiği mesajın bir yansıması olduğu belirtiliyor. Haziran 1979'da, hızın simgesi haline gelmiş olan BMW M1, 24 Saatlik Le Mans yarışına da katılmıştı. 40 yıl önce, Procar Serisi'nde ilk kez görücüye çıkmış olan bu otomobil, Warhol sayesinde Pop Art tarihinde de yerini almıştı.



Otomobil kaportası kanvasa dönüştü



1975 yılında ilk kez Fransız yarış pilotu ve koleksiyoner Hervé Poulain tarafından önerilen BMW Art Car Projesi fikri ortaya çıktığında Poulain, bir sanatçıyı davet ederek otomobil kaportasını bir kanvas olarak kullanmasını istedi. Böylelikle BMW 3.0 CSL'i bir sanat eserine dönüştürme görevi Alexander Calder'a verilmiş oldu. Calder'in eseri olan bu otomobil Le Mans 24 Saat yarışlarında da kullanıldı. 1976'da proje, aynı BMW modeli üzerinde bu defa Frank Stella ile hayata geçirildi. Takip eden yıllarda da bir BMW geleneği olarak zamanın ruhuna uygun şekilde tekrarlandı.



Borusan Otomotiv'in BMW ile co-sponsor olduğu Contemporary Istanbul kapsamında Esther Mahlangu'nun 1991 yılında tasarladığı BMW 525i BMW Art Car/Sanat Otomobili de geçtiğimiz yıllarda sanatseverlerle buluşmuştu.

