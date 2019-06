Warmhaus'tan çevre temalı resim yarışması

Yarışmanın ödül töreni çocuklar ve ailelerin katılımı ile Warmhaus Fabrikasında gerçekleşti.

Çevreci ürünleriyle sektöründe fark yaratan Warmhaus, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çalışanlarının çocukları için çevre konulu resim yarışması düzenledi. 'Hayal Et Renklendir Dünyayı' mottosuyla gerçekleştirilen yarışmaya çalışanların çocukları katıldı. Warmhaus İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen yarışma kapsamında 27 Haziran 2019, Perşembe günü Warmhaus'un Bursa'daki Fabrikasında ödül töreni düzenlendi. Çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açılışı ve ödül töreninde konuşan Warmhaus İnsan Kaynakları Müdürü Hale Pehlevan "Warmhaus olarak her zaman çevreye duyarlı ve çevreci ürünlerimizle öne çıkan bir marka olduk. Dünya Çevre Günü'nde çalışanlarımızın çocuklarına çevre bilincini aşılamak adına 'Hayal Et Renklendir Dünyayı'mottosundan yola çıkarak bir resim yarışması düzenledik. Çocuklarımız nasıl bir çevre istediklerini resimlerinde anlattılar. Önümüzdeki dönemde Warmhaus İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımız ve çalışanlarımızın çocukları için yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yarışmanın birincisine ödülünü Warmhaus Genel Müdürü Kağan Turan, ikincisine Warmhaus Fabrika Direktörü Murat Demirtaş, üçüncüsüne Warmhaus İnsan Kaynakları Müdürü Hale Pehlevan takdim ederken, yarışmaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılımlarından dolayı sertifika, madalya ve çevre ile ilgili hikaye kitabı hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm resimler Bursa'da bulunan Warmhaus Fabrikasının yürüme yoluna sergilenmek üzere asıldı.

Çevre dostu ürünleri ile iklimlendirme sektöründe fark yaratan Warmhaus, tüketicilere sunduğu enerji verimliliği yüksek kombi ve kazanları ile de büyük beğeni topluyor.