MultiVersus açık beta ile oyuncu rekoru kırdı

Farklı evrenlerde yer alan karakterlerin bir oyunda buluşarak dövüştüğü MultiVersus, açık beta sürecinin ilk gününde oyuncu rekoruna imza attı.

MULTIVERSUS ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

MultiVersus'un açık betası ile ilk günde 144.456 oyuncu ile tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Steam'de anlık olarak 144 binden fazla oyuncunun tercihi olan MultiVersus'un SteamDB istatistiklerine göre erken erişim sürecinde ortalam 40 bin oyuncu ile ilk dört oyun arasında yer almayı başardı.

Bu rekor sonrası Player First Game ve Warner Bros. Games için de iyiye işaret ediyor, çünkü bu sayılar bir şekilde burun kıvırsa bile, yine de rekabetin önündeki ligler olacaklar ve bunların sayılara Xbox, PlayStation ve Epic Games kullanıcılarını hesaba katmıyor.