Warner Bros'un dizi ve filmleri telefon kılıflarına taşındı - Son Dakika

Warner Bros'un dizi ve filmleri telefon kılıflarına taşındı

Kimi diziler yıllar sonra aynı kadroyla yeniden izleyici karşısına çıkarak bu fırsatı değerlendirirken, telefon aksesuarları sektöründen de önemli bir hamle geldi.

Kimi diziler yıllar sonra aynı kadroyla yeniden izleyici karşısına çıkarak bu fırsatı değerlendirirken, telefon aksesuarları sektöründen de önemli bir hamle geldi. Deercase, Warner Bros ile yaptığı iş birliği kapsamında WB'nin film ve dizilerinden oluşan bir telefon kılıfı koleksiyonuna imza attığını duyurdu.

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Pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın artması, film ve dizilere olan ilgiyi artırdı. Özellikle salgın tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapatılması, izleyiciyi dijital platformlara yönlendirdi. We Are Social tarafından hazırlanan Digital 2020 Raporu, dünya genelindeki internet kullanıcılarının yüzde 57'sinin salgın döneminde daha fazla film ve dizi izlediğini ortaya koymuştu. Raporun Nisan 2021 verilerini kapsayan güncel versiyonunda ise bugün dijital ortamda tüketilen en temel içerik türünün yüzde 93,3 ile film ve diziler olduğu görülüyor. Kült film ve diziler, izleyicilerin tercihlerinde ilk sıraya yerleşerek dikkatleri üstüne çekiyor.

Psikoloji üzerine yapılan araştırmalar, günlük hayatın normal akışı dışına çıktığı dönemlerde nostaljinin insanlar için teselli kaynağı haline geldiğine işaret ederken, dizi ve film sektörü bu durumu Friends gibi kimi yapımları yeniden izleyiciyle buluşturarak fırsata çeviriyor. Pandemiyle birlikte gündeme gelen bu tablo, telefon aksesuarları sektörüne de ilham oluyor. Son olarak telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarı tasarlayan Deercase, dünyanın önde gelen film yapım ve televizyon şirketlerinden Warner Bros (WB) ile yaptığı küresel iş birliği kapsamında, cep telefonları için WB'nin film ve dizilerinden oluşan bir kılıf koleksiyonuna imza attığını duyurdu.

FRİENDS'TEN CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI'NA, ONLARCA DİZİ VE FİLM TELEFONLARI SÜSLEYECEK

Deercase'ten edinilen bilgilere göre, koleksiyonda yıllardır popülaritesi hiç azalmayan ve Netflix'e gelmesiyle bir kez daha ses getiren Friends başta olmak üzere Chilling Adventures of Sabrina, Riverdale, Supernatural, Big Bang Theory ve Gossip Girl gibi sevilen dizilerin özel tasarım kılıfları yer alıyor. Filmlerden ise yakın zamanda 4.'sü çıkacak Matrix serileri, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Beetlejuice, Wizard of Oz, Gilmore Girls ve Corpse Bride gibi geniş hayran kitlelerine sahip yapımlar cep telefonu kılıflarında kendine yer buluyor. Korku filmi tutkunlarını da unutmayan koleksiyon; Nun, it, 13. Cuma, Elm Sokağı, The Conjuring, Annabelle ve Freddy vs Jason gibi serilerle de telefon kılıflarını süslüyor.

"KENDİ TRENDLERİMİZİ YARATMAYI ÖNEMSİYORUZ"

WB iş birliğiyle hazırlanan koleksiyon, geniş bir tasarım oluşan geniş bir ekibin imzasını taşıyor. Deercase Pazarlama ve İletişim Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir "Müşterilerimize en renkli ve yaratıcı içerikleri sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan trendleri takip ediyor, diğer yandan kendi trendlerimizi yaratmayı önemsiyoruz. Warner Bros'un, bizim de imrenerek takip ettiğimiz rengarenk bir dünyası ve büyük bir hayran kitlesi var. Bu iş birliğiyle hem o dünyayı kucaklayabilmek hem de Avrupa'ya açılarak tasarımcılarımızın yetkinliklerini dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.


Warner Bros, Pandemi, Nisan, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Warner Bros'un dizi ve filmleri telefon kılıflarına taşındı - Son Dakika
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