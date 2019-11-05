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Warner Music'in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki

7 saat önce

ALEYNA Tilki dünyaya açılıyor.

Warner Music'in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki, System.String[]

ALEYNA Tilki dünyaya açılıyor. Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group'un CEO'su Stu Bergen ve şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Alfonso Perez-Soto ile ocak ayından bu yana görüşmelerini sürdüren genç şarkıcı, 10 Mayıs'ta ön protokol imzalamıştı.


Anlaşma sürecinin sonuna gelen Tilki, önümüzdeki günlerde Londra'ya gidip şirket yetkilileriyle yeniden masaya oturacak ve bu kez albüm sözleşmesine imza atacak.


Son dönemde sık sık Los Angeles'a giderek ABD'li DJ Diplo ile kayıt yapan Aleyna Tilki, şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single'ı kapsayan bir anlaşma yapacak.


Genç şarkıcı bu anlaşmayla Warner Music Group'un ilk Türk sanatçısı olacak.

Warner Music Group, Aleyna Tilki, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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