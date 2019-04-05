Son Dakika Haberleri: Warriors Deplasmanda Kazandı

Warriors Deplasmanda Kazandı

12 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup etti.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup etti.

NBA'de 3 maç oynandı. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek, bu sezon 54. galibiyetini aldı.

DeMarcus Cousins'in 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Warriors'ta, Quinn Cook 18, Kevin Durant 15 sayı, Stephen Curry 7 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Jonathan Williams 17 sayı, 13 ribaunt, Victor Wagner 13, Rajon Rondo 12 sayıyla maçı tamamladı.

Cedi'den rakip potaya 17 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers deplasmanda Sacramento Kings'e 117-104 mağlup oldu.

Kings'te Buddy Hield 23, Bogdan Bogdanovic 18, De'Aaron Fox 16 sayı üretirken, Cavaliers'ta Larry Nance 11 sayı, 16 ribaunt, Ante Zizic 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ligdeki diğer mücadelede Milwaukee Bucks, deplasmanda Philadelphia 76ers'i 128-122 yendi.

Bucks'ın all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo 45 sayı, 13 ribauntla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 19 dakika süre alan Ersan İlyasova, 3 sayı, 2 ribauntla salondan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: AA

basketbol, Spor
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