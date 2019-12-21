Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor

Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yarın İstanbul'da Türk dünyasını bir araya getiren büyük organizasyon düzenlenecek.

Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından yarın İstanbul'da Türk dünyasını bir araya getiren büyük organizasyon düzenlenecek.


22 Aralık Pazar günü İstanbul'da Kassanov Investment Group, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Bessa Sportwear ev sahipliğinde Karma Dövüş Sanatları (MMA) etkinliği Warriors Of Turan gerçekleşecek.


DATÜB'den yapılan açıklamada, Karma Dövüş Sanatları etkinliğinin "Warriors Of Turan" Complex İstanbul Salonu'nda saat 18.00'de başlayacağı belirtildi. Tertip Komitesinden yapılan açıklamada, "Bütün dünyada izlenme rekorları kıran Karma Dövüş Sanatları etkinliği Warriors Of Turan'da Türkiye, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan gibi ülkelerden gelen toplam 26 sporcu, 13 dev maçta mücadele edecek" denildi.


Türk yıldızın performansı merakla bekleniyor


Organizasyonda, Kazak dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk dövüşçü Furkan Gözaçık kemer için karşı karşıya gelecek. Yeni kemerin sahibinin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca Dastan Ali Sharshevv ile Alexander Mikhaylin, Aibek Nurseit ile Rezvan Kerimov, Dauren Kelesbay ile Zaza Kindzodze, Said Dakhkilgov ile Şahin Mammadov, Rustam Mahmadiyev ile Zhamal Rustem, Dzhurabek Malaev ile Taksim Zabitov, Shergazy Saktanov ile Kazbek İlyasov, Erasyl Ualiev ile İlimdar İskandarov, Abo Dzeitov ile Dmytro Solovey, Evheni Trush ile Farkhod Mashrapov, Sherkhan Valili ile Alpamys Adiatov, Buned Mamakholikov ile Kasym Anuarbek ringde kozlarını paylaşacak.


Müzik ve konser heyecanı katlayacak


Mehteran gösterisi ile başlayacak bu büyük organizasyonda, Türk dünyasının ünlü sanatçıları da konser verecek. Konserde Diriliş Ertuğrul dizisinin ozanı Adil Şan ve dansçıları, Çukur dizisinin müziğini yapan rap sanatçısı Tetik, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Akhmed Akhmedov ve Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sanatçısı Moldova Asıllı Leonida Timuş sahne alacak.


Uzun süredir beklenen profesyonel kafes dövüşü şölenine Kassanov Investment Group, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve Bessa Sportwear ev sahipliği yapıyor. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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