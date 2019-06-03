Warriors seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Toronto Raptors
'ı 109-104 yenen Golden State Warriors, seriyi 1-1'e getirdi.
Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Toronto Raptors, final serisinin 2. maçında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı.
Raptors, ilk yarıyı 59-54 önde kapattı ancak Warriors, 3. çeyreğin başında yakaladığı 18-0'lık seri sayesinde sahadan 109-104 galip ayrıldı. Warriors böylece sahasında oynayacağı 3 ve 4. karşılaşmalar öncesi seride durumu 1-1 yaptı.
25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynayan Warriors'ın all-star gardı Klay Thompson, bitime 10 dakika 40 saniye kala sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Warriors'ta Stephen Curry
23 sayı, Draymond Green
17 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve DeMarcus Cousins 11 sayı, 10 ribaunt, 6 asist üretti.
Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard
, 34 sayı ve 14 ribauntla "double double"a imza attı. Kullandığı 16 serbest atışta da isabet bulan Leonard, NBA finallerinin rekorunu kırdı. Kenardan oyuna giren Fred
VanVleet ise 17 sayı kaydetti.