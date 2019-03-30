Son Dakika Haberleri: Warriors Son Saniye Basketiyle Kaybetti

Warriors Son Saniye Basketiyle Kaybetti

35 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda bulduğu basketle 131-130 mağlup etti.

Warriors Son Saniye Basketiyle Kaybetti, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı uzatma devresi sonunda bulduğu basketle 131-130 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, bu sezon play-off bileti alamayan Minnesota Timberwolves, konuk ettiği lider Golden State Warriors'ı normal süresi 115-115 biten maçta uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle 131-130 yendi.

Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 24 sayı, 9 ribaunt, Josh Okogie 21 sayı, Jerryd Bayless 17 sayı, 6 asist, takımına son saniyede serbest atıştan bulduğu basketle galibiyeti getiren Karl-Anthony Towns ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 37 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Durant 23 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Celtics son saniye basketiyle kazandı

Doğu Konferansı'nda play-off'u garantileyen takımların mücadelesinde Boston Celtics, sezonun 45. galibiyetini, konuk ettiği Indiana Pacers'ı son saniye basketiyle 114-112 yenerek aldı.

Celtics'e galibiyeti getiren son saniye basketini kaydeden all-star Kyrie Irving 30 sayı, 5 asist, Al Horford 19 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Aron Baynes da 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Pacers'ta Bojan Bogdanovic 27 sayı, Thaddeus Young 18 sayı, 9 ribaunt, Myles Turner ise 15 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

Sonuçlar

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-112

Atlanta Hawks- Portland Trail Blazers: 98-118

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 131-130 (uzatmalarda)

Oklahoma City Thunder- Denver Nuggets: 105-115

Utah Jazz- Washington Wizards: 128-124

Los Angeles Lakers- Charlotte Hornets: 129-115

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Maçta Kazanan Taraf Al Nassr Oldu Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'i 92-87 Mağlup Etti Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 10:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Warriors Son Saniye Basketiyle Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]