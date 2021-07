Warzone Kırmızı Kapı Konumları ve Kapıları Açma Rehberi - Son Dakika

Warzone Kırmızı Kapı konumlarını bilmek sizi bir adım öne taşıyacak ve bu yeni ganimet dolu bölgelerden yararlanmak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm harita konumlarını, bilgilerini ve ayrıntılarını sizler için derledik. Warzone Kırmızı Kapılar, ile birlikte oyuna farklı bir hava kattı.

Ne oldukları, ne yaptıkları ve bunları nasıl bulup kullanabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Warzone Kırmızı Kapı hakkında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sizlere aktaracağız. Öncelikle özetleyelim, bu kapılardan bir tanesine ulaşacak kadar şanslıysanız, sihirli bir şekilde haritanın başka bir yerindeki ganimetlerle dolu bir odaya götürüleceksiniz. Bu yeni ganimet ve konum kombinasyonu, maçınızı büyük ölçüde değiştirecek. Bu yüzden, şu anda bildiğimiz tüm Warzone Kırmızı Kapıların bir haritasını ve bir tane bulursanız onlarla ne yapabileceğinizi sizlere anlattık.

Warzone Kırmızı Kapı Konumları:

Warzone Red Doors haritamız içerisinde, şu anda bilinen tüm Warzone Kırmızı Kapı konumları mevcut. Açıkçası daha fazla kapı varsa biz henüz bilmiyoruz. Hatta bu kapı konumlarının yerleri zamanla değişebilir ancak şimdilik, doğrulayabildiğimiz tüm konumları yukarıda işaretledik. Hatırlanması gereken önemli bir ayrıntı, Kırmızı Kapıların yakınınızdayken uğultu sesi çıkardığı, bu yüzden yakınınızdayken onları dinlemeye çalışın.

Anlaşılması gereken en önemli şey, Warzone Kırmızı Kapıların her maç aynı noktada ortaya çıkmaması. Yukarıdaki harita işaretlediğimiz çeşitli Kırmızı Kapı konumları basit olası ortaya çıkma konumları. Bu yüzden bazen Eski Maden Kırmızı Kapısı ortaya çıkarken bazen orada bulamayabilirsiniz. Bir tane bulacağınızın garantisi yok, sadece nerede olabileceklerini bilebilirsiniz. Ayrıca her maçta kaç tane Kapı ortaya çıktığı veya her maçta ortaya çıkıp çıkmadıkları da belli değil. Görünüşlerinin rastgele doğası, kesin olarak bir konum vermeyi çok zor hale getiriyor ancak, her oyunda en az birinin görünmesi muhtemel.

Aşağıda, bilinen Warzone Kırmızı Kapılarının konumlarının her biri ile ilgili ayrıntıları listeledik. İşaretli noktalardan herhangi birinde Kırmızı Kapı bulamazsanız, diğer konumlardan birini deneyin, şansınızı artırabilecek birkaç kümelenmiş alan mevcut.

İlk Warzone Kırmızı Kapı konumu, ana binadaki haritanın Eski Maden bölümünde. Tren raylarının güneydoğu tarafındaki alt kattan binaya girin ve kuzeye yerleştirilmiş kapıyı bulacaksınız.

Bir sonraki, ana yapının hemen kuzeyinde, Eski Maden alanındaki daha küçük L şeklindeki binada. Ana katta ve batıda konumlanmış.

Bunu Summit'in batısında, çatıda gaz deposu bulunan L şeklindeki binada bulacaksınız. Ana Zirve binasının güneybatısında, bu kümedeki en büyük binanın hemen kuzeyinde. Kapı ikinci katta ve güneydoğuda konumlanmış.

Bir diğer Warzone Kırmızı Kapı konumu, Ana Zirvenin hemen kuzeybatısındaki daha küçük binanın içerisinde. Bu garip çünkü Kırmızı Kapı güneybatıya bakıyor ve sizi doğrudan dışarı, bir uçurumdan aşağı yönlendiriyor gibi görünüyor. Bu binanın dışında "03" numarası mevcut, oradan binayı tanıyabilirsiniz.

Bu Kapı, ana Zirve binasında olacak. Alt kattan girin, merdivenlerden yukarı çıkın, sağa dönün ve kapı sağınızdaki bir sonraki koridorda olacak.

Doğudan ana Summit binasına girin, bir kat merdiven çıkın ve "01" etiketli koridora girin. Kırmızı Kapı bazı basamakların karşısında olacak.

Bunu bulmak için Summit'in doğusundaki büyük binaya girin. Kırmızı Kapı, binanın kuzeybatı tarafında, sıralı büyük odanın alt katında yer alacak.

Bunun için Summit'in doğusundaki gondollu daha küçük binaya girin ve kuzeybatı tarafında bu Kırmızı Kapıyı bulacaksınız.

Bir sonraki grup Tuz Madenlerinde bulunacak. Bu, kuzeydoğu tarafındaki ikinci katta, kuzeydeki büyük binada. Kırmızı Kapı'nın kendisi güneydoğuya yerleştirilmiş olacak.

Bir sonraki Warzone Kırmızı Kapı konumu, bir öncekinin hemen güneybatısındaki binada. Güneybatı tarafından ikinci kata çıkın ve bunu ilk merdiven setinin en üstünde göreceksiniz.

Bir sonrakini bulmak için öncekinin kuzeybatısındaki büyük, tek katlı binaya girmeniz gerekecek. Buy Station'a en yakın L şeklindeki bina. Kırmızı Kapı kuzeybatıda konumlanmış.

Ardından, son konumun güneybatısında, Tuz Madenlerinin sol alt köşesindeki devasa binaya doğru ilerleyin. Bu Kırmızı Kapı ikinci katta bulunacak.

Son binanın güneydoğusunda, bir sonraki Kırmızı Kapı'nın yeri olacak. Bu, Tuz Madenleri'nin en güneydeki binası ve üçüncü katta, güneydoğuya yerleştirilmiş Kırmızı Kapı'yı bulabilirsiniz.

Bir sonraki Warzone Kırmızı Kapı grubu Stadyum'da konumlandırılmış ve burada çok şey mevcut. İlki kuzeybatı tarafında, büyük çetelenin solunda. Dışarıda ve kuzeydoğuda konumlanmış olarak bulacaksınız.

Saat yönünde sarılan bir sonraki Kırmızı Kapı, Stadyumun doğu tarafında bulunacak. Zemin katta doğu tarafına gidin ve kuzeye doğru ilerleyin. Kırmızı Kapı, bu alanın sonunda kuzeybatıda konumlanmış.

Bir sonraki, bir öncekinin hemen güneydoğusunda, bir ofiste ikinci katta.

Bundan sonra, bir sonraki Kırmızı Kapı, Stadyumun güneydoğu kısmında, zemin katta. Dışarıda ve güneybatıda konumlanmış.

Bunu Stadyumun batı tarafında, ikinci katta bulacaksınız. Dışarıdaki tribünlerden girin ve kuzeydoğuya yerleştirilmiş Kırmızı Kapı'yı bulacağınız yere gidin.

Bir sonraki Warzone Kırmızı Kapı seti haritanın Fabrika bölümünde bulunacak. Bu, bu bölgenin kuzey hangarında, sağ altta, güneyde konumlandırılmış.

Bundan sonra, aşağıdaki Kırmızı Kapı, bu alanın batı tarafında büyük düzlemde yer alacak. Güneybatıya yerleştirilmiş uçağın arkasına doğru.

Bir sonraki için Fabrikanın güney tarafındaki büyük hangara girin. Bu, batı tarafında, kuzeyde konumlandırılan büyük düzlemin altında.

Daha önce aynı hangarın çatısında bir sonraki Kırmızı Kapı var. Bu binanın kuzey tarafına inmeniz ve ardından kuzeyde bulunan bir sonraki Kırmızı Kapıyı bulmak için çatının alt kısmına inmeniz gerekecek.

Fabrikanın güneydoğu tarafındaki büyük binaya girin. Bu binanın en üst katında, kuzey tarafına doğru olacak.

Bu biraz zor. Bulmak için Fabrika'nın güneydoğu tarafındaki büyük binaya girmeniz ve yeraltına gitmeniz gerekecek. Batı tarafına doğru ilerleyin ve doğuya yerleştirilmiş Kırmızı Kapı'yı bulacaksınız.

Bu Kırmızı Kapıyı bulmak için Downtown'ın merkezindeki büyük bankaya gidin.

Bir sonraki, ikinci katta Nakatomi'nin içinde bulunacak. Doğuya yerleştirilmiş büyük merdiven setinin yanındaki mermer duvarda arayın.

Nakatomi'nin 32. katına çıkın ve bir sonraki Kırmızı Kapıyı bulacağınız güney tarafına gidin. Kuzeyde konumlanmış olacak.

Sıradaki, merkezdeki Standoff binasının hemen kuzeydoğusundaki binadaki Farmland'da olacak.

Kuzeydoğudaki Hills bölgesindeki büyük yel değirmenine gidin. Kırmızı Kapı bunun dışında ve kuzeydoğuda konumlanmış olacak.

Bu, Hills'in doğu tarafındaki küçük T şeklindeki binada. İçeri girince güneybatıya yerleştirildi.

Hills'in güneybatı tarafındaki çiftlik binasına gidin. Bu Kırmızı Kapı alt katta bulunur ve güneydoğuda konumlanmış.

En son Warzone Kırmızı Kapı konumu, bir öncekiyle aynı binada, ikinci katta, kuzeydoğuya konumlanmış olarak bulacaksınız.

Büyük olasılıkla keşfedilecek daha fazla Kırmızı Kapı konumu var. Bazı oyuncular, bazılarını Hastanede gördüğünü bildirdi, ancak tam konumlarını doğrulayamadık. Bu rehberimizi, keşfedildikçe daha fazla Kırmızı Kapı konumu ile güncelleyeceğiz.

Warzone Kırmızı Kapı Nedir? Nasıl Çalışır?

Warzone Kırmızı Kapılar, sizi haritanın etrafında bir dizi olası konuma gönderen ışınlanma cihazları olarak oyuna eklendi. Bir Kırmızı Kapı'nın sizi götüreceği yer rastgele gibi görünüyor, ancak sabit sayıda basit olasık mevcut. Şimdiye kadar hepsi "Stations" olarak etiketlendi. Örneğin, oyuncular Alpha Station, Bravo Station, Charlie Station ve benzerlerini keşfetti bile.

Bu bitiş konumlarının her biri sizi bir işkence odasına sokacak, ancak birkaç turuncu sandık, silahlar, öldürme serileri, dayanıklı gaz maskesi ve muhtemelen size oyundaki tüm avantajları veren özel bonuslar gibi ganimetler ile ödüllendirecek.

İlginç olan şey, bir Kırmızı Kapının sizi herhangi bir sayıda olası yere ışınlayabilmesi. Örneğin, aynı Kırmızı Kapı'yı birden çok kez kullansanız bile, kesinlikle farklı yerlere ışınlanabilirsiniz.

Call of Duty: Warzone'u ücretsiz bir şekilde üzerinden indirebilirsiniz.