"wasabi" tadında bir şarkı

Sözü Derya, müzik ve altyapıları "Astral" imzası taşıyan "Wasabi"yeSamet Porsuk yönetmenliğinde çekilen video klip Basemode Records YouTube kanalında ve Apple Music'te yerini aldı.

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Derya Kimdir?

Derya (Derya Ercan), 07 Kasım 1993'te Antalya'da doğdu. Eğitim hayatını Afyon ve Antalya şehirlerinde geçirdi. 2007'de raple tanışan Derya ilk kaydını 31 Mayıs 2008'de aldı. 2010 da Antalya'da Boss Records oluşumunda bulunan Derya, Temmuz 2012 de 8 şarkıdan oluşan "Rapçiler Zombi Değil" isimli ilk underground albümünü çıkardı. 2017'de Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Belli aralıklarla üretimine devam ettikten sonra Ekim 2016'da Güney Uğurlu ile ikinci underground albümü olan "Gecenin Dibi" isimli 6 şarkılık bir EP yayınladı. Bu zamana kadar Allame, Joker, Lider, Yunus Emre - Frekans, Güney Uğurlu gibi bir çok isimle çalıştı.