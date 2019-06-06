Washignton Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde silah satma hazırlığı içinde
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin’in sert tepkisine yol açması beklenen Tayvan’a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı için harekete geçti.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:38
(ABD
) Tayvan
'a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı hazırlığı içinde. Reuters
, dört farklı kaynakla teyit ettiği haberinde söz konusu satışla ilgili planın, ABD Kongresi'ne gönderildiğini duyurdu. Söz
konusu adımın Çin
'in tepkisine yol açması bekleniyor.
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