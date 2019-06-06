Son Dakika Haberleri: Washignton Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde silah satma hazırlığı içinde
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Washignton Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde silah satma hazırlığı içinde

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin’in sert tepkisine yol açması beklenen Tayvan’a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı için harekete geçti.

Washignton Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde silah satma hazırlığı içinde, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tayvan'a 2 milyar dolar değerinde tank ve silah satışı hazırlığı içinde.

Reuters, dört farklı kaynakla teyit ettiği haberinde söz konusu satışla ilgili planın, ABD Kongresi'ne gönderildiğini duyurdu. Söz konusu adımın Çin'in tepkisine yol açması bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Dünya
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