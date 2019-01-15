Washıngton
1 saat önce
ABD'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 25 gün geçti.
ABD
'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 25 gün geçti. ABD Başkanı Donald Trump
ve Demokratlar arasında, Meksika
sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 25 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz sürüyor. Ülkede, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışması federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı. Trump, Teksas
'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı. Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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