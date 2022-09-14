Time: Kovid-19 ile Birlikte Yoğun Grip Mevsimi ABD Sağlık Sistemini Zorlayabilir

WASHINGTON, 13 Eylül (Xinhua) -- ABD'li bir tıp uzmanı, halen dolaşımda olan Kovid-19 hastalığıyla aynı zamanda etkili olan yoğun grip mevsiminin ABD sağlık sistemini zorlayabileceği konusunda uyardı. Time dergisinde Cuma günü yayımlanan makalede, Utah Eyaleti Intermountain Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Brandon Webb'den yapılan alıntıda "300.000 ya da 400.000 hastaneye yatışa neden olan ve orta ila yoğun grip mevsiminde aynı anda, sonbahar veya kış aylarında Kovid dalgasıyla uğraşmak zorunda kalınması, ülke genelindeki hastanelerin sistemini zorlayabilir" ifadelerine yer verildi. Grip mevsiminin şiddeti, popülasyondaki bağışıklık ve dolaşımdaki influenza suşunun de aralarında olduğu pek çok faktöre bağlı olarak her yıl değişiyor. Webb, "Dünya genelinde ve özellikle ABD'de influenzaya karşı düşük topluluk bağışıklığı seviyelerine bakıyoruz" dedi.