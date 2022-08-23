ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster - Son Dakika
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ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster

23.08.2022 11:51
ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster

WASHINGTON, 22 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yaptığı ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan anket, katılımcıların beşte birinin ABD'nin halihazırda ekonomik durgunluk içinde olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin ise 2022 sonu veya 2023'in ilk...

WASHINGTON, 22 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yaptığı ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan anket, katılımcıların beşte birinin ABD'nin halihazırda ekonomik durgunluk içinde olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin ise 2022 sonu veya 2023'in ilk çeyreğinde resesyon beklediğini gösterdi. NABE'nin son Ekonomi Politikası Anketi araştırmasına katılanların yaklaşık yüzde 73'ü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki iki yıl içinde bir resesyona yol açmadan enflasyonu yüzde 2'lik hedefine indirebileceğinden "pek emin olmadıklarını" veya "hiç emin olmadıklarını" belirtiyor. Mart ayında ankete katılanların yüzde 77'lik rekor bir oranı para politikasını fazla teşvik edici olarak gördüğünü belirtmişti. O zamandan beri, Fed'in politika belirleme organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, art arda dört faiz artırımına onay vermiş ve gösterge faiz oranını 225 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 hedef aralığına yükseltmişti.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster - Son Dakika
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