Anket: ABD'de Seçmenlerin Dörtte Üçü Ülkenin Yanlış Yönde İlerlediğini Düşünüyor - Son Dakika
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Anket: ABD'de Seçmenlerin Dörtte Üçü Ülkenin Yanlış Yönde İlerlediğini Düşünüyor

23.08.2022 19:01
Anket: ABD'de Seçmenlerin Dörtte Üçü Ülkenin Yanlış Yönde İlerlediğini Düşünüyor

WASHINGTON, 23 Ağustos (Xinhua) -- NBC News tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü ülkenin yanlış yönde ilerlediğini söylüyor.

WASHINGTON, 23 Ağustos (Xinhua) -- NBC News tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü ülkenin yanlış yönde ilerlediğini söylüyor. Sonuçları Pazar günü yayınlanan ankete göre, seçmenlerin sadece yüzde 21'i ülkenin doğru yönde ilerlediğini düşünürken, yüzde 74'ü aksini ileri sürüyor. Bu, böyle düşünenlerin oranının yüzde 70'lerde olduğunu gösteren peş peşe beşinci NBC News anketi oldu. Ayrıca seçmenlerin yüzde 58'i Amerika'nın en iyi günlerinin geçmişte kaldığına inandığını, yüzde 68'i ise ülkenin şu anda ekonomik resesyon içinde olduğunu düşünüyor. Anket, katılımcıların yaklaşık üçte birinin ülkenin durumunun gelecek beş yıl içinde daha kötü olacağına inandığını gösterdi. Söz konusu oranın iki puan fazlası, yani yüzde 36'sı aynı dönemde işlerin daha iyi olacağını düşündüklerini söylerken, yüzde 21'i işlerin aynı kalacağını düşünüyor. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'a destek verdiğini söyleyenlerin oranı hala yüzde 40'ın altında bulunuyor. 12-16 Ağustos tarihlerinde 1.000 kayıtlı seçmen arasında gerçekleştirilen anketin toplam hata payı artı eksi 3,1 yüzde puan olarak bildirildi.

Anket: ABD'de Seçmenlerin Dörtte Üçü Ülkenin Yanlış Yönde İlerlediğini Düşünüyor

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Anket: ABD'de Seçmenlerin Dörtte Üçü Ülkenin Yanlış Yönde İlerlediğini Düşünüyor - Son Dakika

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