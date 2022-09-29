Florida'yı Etkisi Altına Alan Ian Kasırgası Yaklaşık 2 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika
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Florida'yı Etkisi Altına Alan Ian Kasırgası Yaklaşık 2 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

29.09.2022 10:14
Florida'yı Etkisi Altına Alan Ian Kasırgası Yaklaşık 2 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

WASHINGTON, 28 Eylül (Xinhua) -- Ian Kasırgası Çarşamba gecesi şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, rüzgar ve sellerle Florida yarımadasında etkisini sürdürürken yaklaşık 2 milyon kişi elektriksiz kaldı.

WASHINGTON, 28 Eylül (Xinhua) -- Ian Kasırgası Çarşamba gecesi şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, rüzgar ve sellerle Florida yarımadasında etkisini sürdürürken yaklaşık 2 milyon kişi elektriksiz kaldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin kamuoyuna yönelik yayımladığı son uyarıya göre öğleden sonra Florida'nın güneybatısına 4. kategoride bir kasırga olarak ulaşan Ian, saatte 185 kilometre maksimum sürdürebilir rüzgar hızına düşerek zayıfladı. Fırtına merkezinin Çarşamba gece saatleriyle Perşembe sabah saatleri arasında Florida'nın iç kesiminde hareket ederek, Perşembe günü geç saatlerde Atlas Okyanusu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Ian Kasırgası'nın Cuma günü kuzeye doğru yönelerek Florida'nın kuzeydoğusu, Georgia ve Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı tahmini de yapıldı. Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet sakinlerine "dışarı çıkarken dikkatli olmaları" çağrısında bulundu. DeSantis, Twitter mesajında, "Devrilmiş elektrik hatlarından uzak durun, durgun sulardan kaçının, ağaçlara yaklaşmayın, su birikintilerinin içinde araba sürmeyin ve jeneratörleri evinizden 6 metre uzakta tutun" ifadelerini kullandı. PowerOutage.us sitesinde yer alan bilgilere göre Çarşamba gecesi itibarıyla yıkıcı fırtına nedeniyle Florida'da yaklaşık 2 milyon kişi elektrik kesintisi yaşıyor.

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Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Florida'yı Etkisi Altına Alan Ian Kasırgası Yaklaşık 2 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'yı Etkisi Altına Alan Ian Kasırgası Yaklaşık 2 Milyon Kişiyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika
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