ABD'li Akademisyen: ABD Ekonomisinin 2023'te Devasa Bir Resesyona Girmesi Bekleniyor

WASHINGTON, 31 Ağustos (Xinhua) -- Johns Hopkins Üniversitesi'nde uygulamalı ekonomi profesörü olan Steve Hanke, ABD ekonomisinin gelecek yıl resesyona girmesinin beklendiğini, bunun mutlaka yüksek faiz oranlarından dolayı olması gerekmediğini söyledi. Pazartesi günü CNBC'ye konuşan Steve Hanke, "Biz 2023 yılında devasa bir resesyon yaşayacağız" dedi ve "Bir resesyon yaşayacağız çünkü beş ay sıfır M2 artışı, para arzı büyümesi oldu ve Fed bununla ilgilenmiyor bile" diye ekledi. Hanke, ülkedeki para arzında yaşanan "eşi benzeri görülmemiş büyüme" göz önüne alındığında enflasyonun yüksek kalacağını söyledi. Steve Hanke, "Bu nedenle şu anda enflasyon yaşıyoruz ve bu arada 2023'e kadar, muhtemelen 2024'e kadar enflasyondan etkilenmeye devam edeceğiz" dedi.