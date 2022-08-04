Rapor: Çin Pandemi Sırasında Asya Ülkeleriyle İlişkilerini Güçlendirdi - Son Dakika
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Rapor: Çin Pandemi Sırasında Asya Ülkeleriyle İlişkilerini Güçlendirdi

04.08.2022 14:03
Rapor: Çin Pandemi Sırasında Asya Ülkeleriyle İlişkilerini Güçlendirdi

WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York ve Washington merkezli düşünce kuruluşu Asya Toplumu Politika Enstitüsü, Çin'in Kovid-19 pandemisi sırasında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ekonomileriyle ilişkilerini ABD'nin ulaşmakta zorlandığı bir hızla geliştirdiğini söyledi.

WASHINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York ve Washington merkezli düşünce kuruluşu Asya Toplumu Politika Enstitüsü, Çin'in Kovid-19 pandemisi sırasında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ekonomileriyle ilişkilerini ABD'nin ulaşmakta zorlandığı bir hızla geliştirdiğini söyledi. Enstitünün kısa bir süre önce yayımladığı raporda Çin'in aşı ve pandemi konusunda yardım sağlama sözünün ve liderler arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin, Çin'in etkisini artırdığı ve bölgeyle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edildi. Rapora göre ASEAN ile Çin arasındaki ticaret, pandemi sırasında büyük artış gösterdi ve ASEAN bölgesi, Çin'in en büyük üçüncü ticaret ortağı haline geldi. ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.

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Kaynak: Xinhua

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