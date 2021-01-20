WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında "birlik" mesajı verdi (1) - Son Dakika

WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında "birlik" mesajı verdi (1)

20.01.2021 20:32

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD'nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

Biden, ABD'nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da bir mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." ifadelerini kullandı.

WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında birlik mesajı verdi (1)
WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında birlik mesajı verdi (1)
WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında birlik mesajı verdi (1)
WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında birlik mesajı verdi (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Katolik, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD Başkanı Biden, yemin töreninden sonraki ilk konuşmasında 'birlik' mesajı verdi (1) - Son Dakika


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