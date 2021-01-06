WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, destekçilerinin düzenlediği mitingde konuştu - Son Dakika

WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, destekçilerinin düzenlediği mitingde konuştu
06.01.2021 20:48
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin düzenlediği mitinge katılarak bir konuşma yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin düzenlediği mitinge katılarak bir konuşma yaptı.
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