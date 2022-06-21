ABD'de kürtaj protestoları devam ediyor. Kürtaj hakkı savunucuları ve karşıtları, Washington 'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi önünde düzenlenen gösteride karşı karşıya geldi. ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın mayıs başında basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › WASHINGTON - ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi - Son Dakika

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