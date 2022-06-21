WASHINGTON - ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi - Son Dakika
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WASHINGTON - ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi

21.06.2022 22:17

ABD'de kürtaj protestoları devam ediyor.

ABD'de kürtaj protestoları devam ediyor. Kürtaj hakkı savunucuları ve karşıtları, Washington'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi önünde düzenlenen gösteride karşı karşıya geldi. ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın mayıs başında basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: WASHINGTON - ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları gösteri düzenledi - Son Dakika
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