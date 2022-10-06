ABD'nin Washington kentindeki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi yenilenerek, 14 Ekim'de yeniden açılacak. Yenilenmiş 8 adet galerisiyle birlikte açılacak müzenin, John ve Adrienne Mars Direktörü Chris Browne basına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › WASHINGTON – ABD'deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi yeniden açılacak - Son Dakika
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