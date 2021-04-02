WASHINGTON - ABD Kongresinde "dış tehdit" alarmı - Son Dakika

WASHINGTON - ABD Kongresinde "dış tehdit" alarmı

02.04.2021 23:05

ABD Kongresi yerleşkesinin, bir aracın bariyerler ile polislere çarpması nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

ABD Kongresi yerleşkesinin, bir aracın bariyerler ile polislere çarpması nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olay esnasında Kongre yerleşkesine, olaya müdahale için polis helikopterlerinin inmesi dikkati çekti.

Şüpheli hastanede öldü

Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı.

NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.

Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Kongre oturumlarına ara verildi

Olay nedeniyle Senato ve Temsilciler Meclisindeki oturumlara ara verildi.

Öte yandan olay esnasında brifing yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Washington'ın dış bölgesindeki Camp David'de ve güvende olduğunu kaydetti.

WASHINGTON - ABD Kongresinde dış tehdit alarmı
WASHINGTON - ABD Kongresinde dış tehdit alarmı
WASHINGTON - ABD Kongresinde dış tehdit alarmı
WASHINGTON - ABD Kongresinde dış tehdit alarmı

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD Kongresinde 'dış tehdit' alarmı - Son Dakika


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