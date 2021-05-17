WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1) - Son Dakika

WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)

17.05.2021 12:09

California Üniversitesi Etnik Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi, sosyolog Hatem Bazian, İsrail'in Filistinlilere karşı her türlü silahı sınır tanımaksızın kullandığına işaret ederek Müslüman ülkelerin kınamalarının artık işe yaramadığını ve Filistin'e askeri destek vermeleri gerektiğini söyledi.

California Üniversitesi Etnik Çalışmalar Bölümü Öğretim Üyesi, sosyolog Hatem Bazian, İsrail'in Filistinlilere karşı her türlü silahı sınır tanımaksızın kullandığına işaret ederek Müslüman ülkelerin kınamalarının artık işe yaramadığını ve Filistin'e askeri destek vermeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'in, bir haftadan fazla süredir gerek Kudüs'te Filistin halkına gösterdiği şiddet, gerek Gazze'de aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu; 197 kişinin hayatına mal olan saldırıları, dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Bazian, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son yaşanan olaylarda Yahudi yerleşimcilerin Kudüs üzerindeki emellerine işaret etti.

Bazian, Şeyh Cerrah ve Bustan'daki tahliye ve yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini ele geçirmeleri konusunda, "Yerleşimciler, Mescidi Aksa ve Aksa kompleksinin tamamına doğrudan erişimi olan mahalleleri ele geçirmek üzere stratejik bir yolla hareket ediyor. Yani düşünceleri, Mescidi Aksa ve Kubbet'üs-Sahra'yı yıkıp Üçüncü Tapınağı yeniden inşa etme çabası. Bunun için zaten planları var. Yani bu tahliyeler ve evlerin ele geçirilmesi, bu uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak anlaşılması gerekir. Orada bu siyonist koridoru oluşturarak Harem-i Şerif bölgesini Kudüs'teki daha geniş anlamda Filistin nüfusundan koparmaktır amaç." değerlendirmesinde bulundu.

"Netanyahu, Biden'ı test ediyor"

İsrail hükümetinin gittikçe sağa hatta aşırı sağa kaydığını belirten Filistin asıllı akademisyen, 2016'a ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail sağ siyasi yelpazesi için "Filistinlilere yönelik her türlü şiddeti kullanmak için tam bir av sezonu" olarak nitelendirdi.

Hatem Bazian "Şimdi Netanyahu'nun, Biden yönetimini test etmeye çalıştığını düşünüyorum." dedi.

ABD siyasetinde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların, İsrail'i desteklemeye son derece bağlı olduğuna dikkati çeken Bazian, "Netanyahu, Biden gibi bir demokrata karşı Trump gibi Cumhuriyetçi bir yönetimi tercih ediyor. Çünkü Cumhuriyetçilerin, Hristiyan Evanjelik sağ ile çok daha uyumlu olduklarını düşünüyor ve İsrail'e destek de onların dünya görüşlerinin temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Aynı zamanda Netanyahu'nun, yeni bir hükümet kuramadığı için kaybeden tarafta olduğunu hatırlatan Bazian, İsrail sağ siyasi çevrelerinde, siyasi talihi zora düşenlerin, Filistinlilerle bir kriz çıkardığını ve Filistinlilere şiddet uygulayarak "güçlü bir lider" imajı vermeye çalıştığını kaydetti.

Müslüman ülkeler, Filistin'e askeri destek vermeli

Filistinlilerin bugün yaşadığı sorunun, yüzyılı aşkın bir sorun olduğunu anlatan Bazian, Filistin'in, Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle İngiliz İmparatorluğu'nun sömürgesi durumuna düştüğünü belirtti.

Bazian, "Bu, hala devam eden bir yerleşimci sömürge projesidir bu ve bunun da üzerine Filistinlilerin maruz kaldığı bir apartheid yapıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

İslam dünyasının yapması gerekenlere ilişkin ise Bazian şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bence İslam dünyası, Filistinlilerle tartışılmaz ve sınırsız dayanışmasını ifade etmeli, BDS (İsrail'e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi) ile ekonomik ambargoyu yeniden başlatmalı ve İsrail'e ekonomik baskı yapmalı. Aynı zamanda Filistinlilere kendilerini savunmaları için bir miktar askeri destek vermeliler çünkü Filistinlilerin kendilerini savunma kabiliyetleri yok. Sadece birkaç ayda veya yılda bir ayağa kalkıp İsrail'in yaptıklarını kınamak yeterli değil. Bu, denklemi değiştirmiyor. BDS hareketini savunan biriyim. Bence Müslüman ülkelerin, BDS hareketini kucaklaması ve aslında İslam dünyasının bazı bölgelerinde İsrail'in ekonomik nüfuzuna ve normalleşmeye yönelik ilişkilerde kırmızı çizgiler konması gerekiyor."

İsrail'in Filistin'i her türlü silahla vuran bir ülke olduğunu söyleyen Bazian, diğer yandan dünyada 1,8 milyar Müslüman ve 55 İslam ülkesinin bulunduğuna işaret etti.

Bazian, "Bunların (İslam ülkelerinin) uçakları, roketatarlar ve tüm askeri teçhizatları var. Bunları Yemen'de kullanıyorlar, ancak yerleşimci sömürgecilikle savaşan Filistinlileri desteklemiyor veya destekleyemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünde de belirtildiği üzere, kendi kaderini tayin hakkı reddedilen işgal altındaki insanların kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Bazian, "Bence Müslüman ülkelerin bunu yapması gerekiyor. Biliyorsunuz, o kadar kınama açıklamamız, şuyumuz, buyumuz var ki... ve bunlar, artık İsrail üzerinde baskı oluşturmuyor." dedi.

Hatem Bazian, İsrail'in tüm askeri gücünü, çoğunlukla silahsız ya da sınırlı silahları olan Filistinlilere karşı kullandığını belirterek "Aslında 80 ailenin yaşadığı bir apartmanı yıkmayı seçen ve bunun aslında haklı bir güç kullanımı olduğunu düşünen bir devlet ile karşı karşıya iseniz, buna meydan okumak için bir şeyler yapılması gerekir ve bence Müslüman dünya bu teste tabi tutulmalı, duygusal destek yeterli değil." ifadelerini kullandı.

WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)
WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)
WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)
WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)
WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Müslüman, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı         
12:17
Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı         
12:04
Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü         
11:55
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti         
08:25
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: WASHINGTON - ABD'li akademisyen Müslüman ülkelere Filistin'e askeri destek verilmesi çağrısında bulundu (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement