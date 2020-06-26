Washington, ABD'nin 51. Eyaleti oluyor - Son Dakika

Washington, ABD'nin 51. Eyaleti oluyor

ABD'de Temsilciler Meclisi başkent Washington'ı 51.eyalet olarak kabul etti.

ABD'de Temsilciler Meclisi başkent Washington'ı 51.eyalet olarak kabul etti.

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ABD'de başkent Washington'a eyalet statüsü kazandırmak için hazırlanan tasarı kabul edildi. Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylama ile Washington'a eyalet statüsü verilmesi tasarısı 232'ye karşı 180 oy ile kabul edildi. Başkente eyalet statüsü verilmesini destekleyen Demokratlar, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi liderliğinde evet oyu kullandı. Pelosi, uzun zamandır başkentin düşük statüsü nedeni ile ciddi haksızlığa uğradığını savunuyordu. Tasarı, bir sonraki aşamada ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu oluşturduğu Senato'da oylanacak.


Beyaz Saray, geçmişte yapmış olduğu açıklamada Başkan Donald Trump'ın Washington'ın 51. eyalet olmasıyla ilgili yasa tasarısının önüne gelmesi halinde veto edeceğini açıklamıştı. Trump, Washington'a eyalet statüsü verilmesinin Temsilciler Meclisi ve Senato'da daha fazla Demokrat vekilin olmasına yol açacağına inanıyor.


Öte yandan Washington, idari açıdan herhangi bir eyalete bağlı bulunmazken, özel statüye sahiptir. Başkent direk olarak, federal devlete bağlıdır. Kentin belediye başkanı vardır fakat valisi yoktur. Kenti kongrede temsil eden kongre üyesi bulunur ancak bu üyenin oy hakkı yoktur. Bölgeyi temsil eden senatörde bulunmamaktadır. Bölge sakinleri 1961 yılında Anayasa'nın 23'üncü maddesinde yapılan değişikliğine kadar Başkanlık seçimlerinde oy hakkı bulunmuyordu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Washington, ABD'nin 51. Eyaleti oluyor - Son Dakika

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