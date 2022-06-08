WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları - Son Dakika
Üye Girişi

WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları

08.06.2022 03:17

Washington'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi'nde, kürtaj, silah, din ve iklim değişikliğiyle ilgili 30 davanın görülmesine başlandı.

Washington'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi'nde, kürtaj, silah, din ve iklim değişikliğiyle ilgili 30 davanın görülmesine başlandı. Mahkeme etrafında güvenlik önlemi alındı.

WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları
WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları
WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları
WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları

YORUMLAR
500
ABD'de Kongre baskını faillerinden 'Proud Boys' üyeleri, 'kışkırtıcı komplo' kurmakla suçlandı ABD'de Kongre baskını faillerinden 'Proud Boys' üyeleri, 'kışkırtıcı komplo' kurmakla suçlandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 03:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement