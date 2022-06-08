WASHİNGTON - ABD Yüksek Mahkemesi'nde kürtaj, silah, din ve iklim değişikliği davaları

Washington 'da bulunan ABD Yüksek Mahkemesi'nde, kürtaj, silah, din ve iklim değişikliğiyle ilgili 30 davanın görülmesine başlandı. Mahkeme etrafında güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

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