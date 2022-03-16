WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi - Son Dakika
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WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi

16.03.2022 23:11

ABD'nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce tır ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington çevresindeki otoyolları kilitleyen yüzlerce tır ve kamyon şoförü, Joe Biden yönetiminin aşı uygulamalarını ve Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

ABD yönetiminin aşı zorunluluklarını protesto eden ve ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent yakınlarına gelen yüzlerce tır ve kamyon, Washington civarındaki yolları adeta kilitledi.

Amerikan bayrakları ve kornalarıyla ilginç görüntüler oluşturan tır ve kamyonlar, geniş güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştirdi.

"Halkın Konvoyu" adıyla çeşitli eyaletlerden yola çıkan tır ve kamyon şoförleri, Kanada'daki "Özgürlük Konvoyu"na benzer şekilde yönetimin Kovid-19 kısıtlamalarını tepkilerini ortaya koydu.

WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi
WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Aşı karşıtı tır ve kamyon şoförleri, Washington çevresinde trafiği kilitledi - Son Dakika


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