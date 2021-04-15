WASHINGTON - Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söyledi - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı.

Ekim 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD'nin Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından ABD'nin böyle bir karar aldığını vurguladı.

Biden, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizdi.

Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.

Biden, "Şu an Afganistan'da ABD askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5'inci bir başkana daha aktarmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Çıkarken acele etmeyeceğiz"

Başkan Biden, müttefik ve ortak ülkeler, askeri ve istihbarat uzmanları, diplomatlar, Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuyu istişare ettiğini aktararak "Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi. Amerikan askerlerinin eve dönme zamanı geldi." dedi.

Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini belirten Biden, " 1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak buradan çıkarken acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır ABD'nin yanında olan müttefik ve ortaklarına teşekkür ederek "11 Eylül'deki hain saldırının 20'nci yıl dönümünden önce ABD askerleri, NATO müttefiklerimizin askerleri ve operasyonel ortaklarımızla Afganistan'dan çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

Afganistan ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerini de desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Biden, "Biz Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarını savunmaya devam ederken, önemli insani ve kalkınma desteği de sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle de Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den Afganistan'ı desteklemek için daha çok şey yapmalarını isteyeceğiz." diye konuştu.

Biden, tek bir ülkede binlerce asker tutmayı "saçma" buluyor

Biden, El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ardından 10 yılı aşkın süredir hala Afganistan'da kalmalarını eleştirerek "Bizim Afganistan'da kalma nedenimiz günden güne netliğini yitirdi. Dünyadaki terör tehditleri bile son 20 yılda birçok yere yayıldı. Sadece tek bir ülkede binlerce asker tutmak, her yıl milyarlarca dolara mal oluyor. Bu bana ve liderlerimize saçma geliyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan çıkarken gözlerinin terör tehditleri üzerinde olacağını vurgulayan Biden, Taliban ve Afgan hükümetinin terör tehditlerine yönelik kendilerine verdiği sözleri tutmasını beklediklerini söyledi.

"Zorlukların çözümüne odaklanmalıyız"

Biden, Afganistan'dan çıkmalarının ABD'nin güvenilirliği ve güçlü duruşuna zarar vereceği yönündeki eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Ben bunun tam tersini düşünüyorum. 20 yıl önce olan korkunç bir saldırı (11 Eylül saldırıları) nedeniyle Afganistan'a girdik. Bu durum, 2021'de hala orada olmamızı açıklayamaz. Taliban ile tekrar savaşa girmektense duruşumuzu etkileyecek, bugüne ve gelecek yıllara ulaşan zorlukların çözümüne odaklanmalıyız."

Son 20 yılda ulusal rekabet alanında çok değişiklik olduğunun altını çizen Biden, Çin ile rekabet, siber tehditlerle mücadele ve yeni teknolojileri takibe odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.