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WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı - Son Dakika

WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı

16.02.2022 00:39

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Biden Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi.

WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı
WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı
WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHİNGTON - Biden'dan Rusya'ya hem uyarı hem diplomasi çağrısı - Son Dakika


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