WASHINGTON - Biden ve eşi, Zelenskiy'nin eşini Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
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WASHINGTON - Biden ve eşi, Zelenskiy'nin eşini Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı

20.07.2022 08:07
WASHINGTON - Biden ve eşi, Zelenskiy'nin eşini Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı.

Çeşitli temaslar için ABD'de bulunan Zelenska, Jill Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi.

Zelenska'yı Başkan Biden ve eşi, Beyaz Saray'ın kapısında ellerinde Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerin yer aldığı bir buketle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Jill Biden ve Olena Zelenska, ikili görüşmeye geçti. Görüşme heyetinde, Jill Biden'a ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff da eşlik etti.

Jill Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zelenska ile Anneler Günü'nde buluştuğunu belirterek, o gün birçok Ukraynalı anne ile bir araya gelme fırsatı yakaladığını belirtti.

Zelenska'ya Ukraynalı annelerin akıl sağlığı konusunda yardıma hazır olduklarına ilişkin bir mektup gönderdiğini aktaran Jill Biden, bu konuda ekibinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Görüşme, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak sürdü.

Zelenska, yarın ABD Kongresine hitap edecek

Olena Zelenska'nın yarın ABD Kongre üyelerine hitap etmesi planlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, Zelenska'nın konuşmasında, Rusya'nın savaş sırasında Ukraynalı kadın ve çocuklara tavrına değineceğini aktardı.

Pelosi, Zelenska'nın konuşmasında, Ukrayna'daki güvenlik, ekonomik ve insani durumu anlatacağını da kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WASHINGTON - Biden ve eşi, Zelenskiy'nin eşini Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı - Son Dakika

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