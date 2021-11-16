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WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde "Barış ve Anlayış için Diyalog" platformuyla ortak etkinlik düzenlendi - Son Dakika

WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde "Barış ve Anlayış için Diyalog" platformuyla ortak etkinlik düzenlendi

16.11.2021 05:15

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan'ın ev sahipliğinde "Barış ve Anlayış için Diyalog" platformuyla ortak bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan'ın ev sahipliğinde "Barış ve Anlayış için Diyalog" platformuyla ortak bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen etkinlik, Büyükelçi Mercan'ın Türkiye'de toplumun her alanında kadının üstlendiği role vurgu yaptığı hitabıyla başladı.

Etkinlikte dünyaca ünlü Türk müzisyen, piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, müziğin evrensel dilini konu alan bir konuşma yaptı ve "Lal" adlı piyano eserini icra etti. Ayrıca etkinlikte, yazar Elvan Demirkan, kişisel gelişim ve stres idare teknikleri üzerine bir konuşma yaptı.

İnci Mercan ise konuşmasında Türk kadınının toplumsal kalkınmadaki öncü rolü ile kadın ve çocukların en fazla mağdur olduğu mülteciler başlığında Türkiye'nin küresel plandaki katkı ve desteğine işaret etti, konuklardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğe platformun kurucuları Shaista Mahmood ve Kongre üyesi Gerry Connolly'nin eşi Catherine Smith başta olmak üzere ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin eşleri, kordiplomatik mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş kadınları ve kanaat önderleri katıldı.

WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde Barış ve Anlayış için Diyalog platformuyla ortak etkinlik düzenlendi
WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde Barış ve Anlayış için Diyalog platformuyla ortak etkinlik düzenlendi
WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde Barış ve Anlayış için Diyalog platformuyla ortak etkinlik düzenlendi
WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde Barış ve Anlayış için Diyalog platformuyla ortak etkinlik düzenlendi

Washington Büyükelçisi, Hasan Murat Mercan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde 'Barış ve Anlayış için Diyalog' platformuyla ortak etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - Washington Büyükelçiliğinde "Barış ve Anlayış için Diyalog" platformuyla ortak etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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