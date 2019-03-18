Washington Büyükelçiliğinde Çanakkale Şehitleri Anıldı
1 saat önce
ABD'nin başkenti Washington'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle bir tören düzenlendi.
ABD
'nin başkenti Washington
'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle bir tören düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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