Son Dakika Haberleri: Washington Büyükelçiliğinde Çanakkale Şehitleri Anıldı

Washington Büyükelçiliğinde Çanakkale Şehitleri Anıldı

1 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Washington Büyükelçiliğinde Çanakkale Şehitleri Anıldı, System.String[]
ABD'nin başkenti Washington'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale, Washington, Güncel
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