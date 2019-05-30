Washington Büyükelçisi Kılıç: "F-35'ler ile S-400 farklı kapsama alanında"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, F-35 avcı uçağının Türkiye'nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, F-35 avcı uçağının Türkiye'nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada ABD'nin F-35 avcı uçağının Türkiye'nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi. Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada Kılıç, "S-400'ler ve F-35'ler Türkiye'de iki ayrı alanda yer alacak. F-35'ler, S-400'lerin kapsama alanında olmayacak" ifadelerini kullandı.



Kılıç, birkaç gün önce TRT'de katıldığı programda da, "F-35'ler Türkiye'nin ortak üreticisi olduğu uçaklar. Biz bu projenin geliştirilmesi sırasında çok ciddi anlamda maddi katkıda bulunduk. Şimdi S-400 güvenlik endişesini bahane edip F-35'leri Türkiye'ye vermeyeceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki gelin o zaman bir teknik komite kuralım, bakalım gerçekten bu söylediğiniz tehdit var mı, bu tehdit nasıl engellenebilir, engelleme imkanı var mı bunları konuşalım. Ama, onlar 'Hayır tehdit vardır, komite kurmaya da gerek yok, siz S-400'den vazgeçin Patriot alın' dedi. Bu çok makul bir yaklaşım tarzı değil" açıklamasını yapmıştı. Kısa bir süre önce Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına hizmet vermek için kurulum ve bakım tesisleri inşa etmeye devam ettiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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