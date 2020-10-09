"Washington Büyükelçisi Kılıç'tan 'Dağlık Karabağ' değerlendirmesi" başlıklı haberimizin son iki... - Son Dakika

"Washington Büyükelçisi Kılıç'tan 'Dağlık Karabağ' değerlendirmesi" başlıklı haberimizin son iki...

09.10.2020 14:49

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çıkmadığı sürece Minsk Grubu ve uluslararası toplum tarafından verilen diplomatik ve arabuluculuk çabalarının karşılıksız kalacağını vurguladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çıkmadığı sürece Minsk Grubu ve uluslararası toplum tarafından verilen diplomatik ve arabuluculuk çabalarının karşılıksız kalacağını vurguladı.

Washington merkezli World Affairs Councils kuruluşu tarafından düzenlenen görüntülü konferansa katılan Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara yönelik tutumunu değerlendirdi.

Kılıç, konuşmasında Ermenistan'ın uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprakları sayılan Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci pozisyonunda bulunduğunu hatırlatarak, Azerbaycan tarafından uzun süredir diplomatik olarak çözülemeyen Karabağ'a dair başlattığı operasyonun son derece meşru olduğunu belirtti.

Şu an yaşanan çatışmaları başlatan ilk saldırıların Ermenistan tarafından yapıldığına dikkati çeken Kılıç, "Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın uzun zamandır saldırı hazırlığı yaptığı söylemleriyle Azerbaycan'ı saldıran tarafmış gibi göstermeye çalışıyor. Bu doğru değil. Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesine saldırması Azerbaycan'a kendi toprakları içerisinde karşılık verme hakkı tanımıştır." dedi.

"Azerbaycan ordusunun kendini korumak için Suriyeli savaşçılara ihtiyacı yok"

Diğer yandan Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ'da savaşmak üzere Suriyeli savaşçılar gönderdiği iddialarına yönelik bir soruya cevap veren Kılıç, söz konusu iddiaları reddetti.

Kılıç, iddiaların tam aksine Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında savaşması için terör örgütü PKK mensuplarını kullandığına dair güvenilir kaynakların olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Azerbaycan'a hiçbir Suriyeli savaşçı yollamamıştır ve finanse etmemektedir. Azerbaycan'da böyle bir istekte bulunmadı. Yeteri kadar güçleri ve yeteri kadar askerleri var. Azerbaycan ordusunun kendini korumak için Suriyeli savaşçılara ihtiyacı yok. Diğer taraftan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki askerleriyle beraber savaşmak üzere Kuzey Irak'tan PKK'lı terörist getirdiklerine dair güvenilir kaynaklar mevcuttur. Bu iddia, Ermenistan'ın kendi yaptıklarını ve sivilleri bombalama girişimlerini örtbas etme girişiminden başka bir şey değildir."

Dağlık Karabağ sorununun uluslararası toplum tarafından 30 yıldır göz ardı edildiğine ve konuya çözüm bulabilmek için kurulan Minsk Grubu'nun verdiği çabaların şu ana kadar başarısız olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Minsk Grubu, 90'lı yıllarda da yaptığı gibi taraflar arasında ateşkes çağrısı yapıyor ama bu zamana kadar hiçbir gelişme yok. Şayet Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) çağrısına kulak verip, işgal ettiği topraklardan şartsız bir şekilde çıkarsa, iki ülke arasındaki çatışmalar bir gecede biter. Buna odaklanmayan çabalar başarıya ulaşamaz." ifadelerini kullandı.

S-400 yorumu

Büyükelçi Kılıç, konuşmasında ayrıca Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğe ve Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne dair mücadelesine yönelik açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin komşu ülkelerle her daim barışçıl ve diplomatik adımlar atmaya hazır olduğunu, ancak ulusal çıkarlarını görmezden gelen ve güvenliğine zarar verecek hiçbir girişime de göz yummayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin bir soruya ise Büyükelçi Kılıç şu yanıtı verdi:

"Hava savunma sistemi alınması Türkiye açısından kuvvetlerinin, halkının ve topraklarının korunması açısından bir gereklilikti. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava sistemleri alınması için üç yıl mücadele ettik ancak muvaffak olamadık. Sonunda bu acil ihtiyacı giderebilmek için S-400'leri satın aldık. Bu sistemlerin alınmasının NATO tarafından da istenmediği iddiası gerçek değildir. NATO Genel Sekreteri bizzat yaptığı açıklamada müttefiklerin hangi silah sistemlerini alacaklarının onların hükümran kararı olduğunu ifade etmiştir. ABD'nin endişelerini biliyoruz, bu endişelerin gerçekten varit olup olmadığının anlaşılabilmesi için teknik uzmanlardan oluşan bir komite kurulmasını ve içerisinde NATO uzmanlarının da yer almasını önerdik ancak bu da kabul edilmedi."

Dağlık Karabağ, Washington, Türkiye, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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